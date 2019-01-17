Aydın'da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi hazırlıkları tamamlandı

Türkiye genelinde başlatılan “Haydi Çocuklar Camiye” projesi kapsamında Aydın'da hazırlıklar tamamlandı. 6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınmasının sevdirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Aydın'da 7 camide minikler buluşacak.

Türkiye genelinde yaklaşık 2500'ün üzerinde camide; Aydın'da ise Efeler ilçe merkezinde 4, Nazilli'de 1 Karpuzlu'da 2 olmak üzere toplam 7 camide ‘Haydi Çocuklar Camiye' Projesini uygulayacaklarını belirten Aydın Aktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Emrah Demir, “Gençliğin manevi değerlerle yetişmesi bakımından bu projeyi önemsiyoruz. ‘Haydi Çocuklar Camiye' projesi 21 Ocak 2019 Pazartesi günü Sabah Namazı ile başlayıp, 31 Ocak 2019 Perşembe günü Yatsı Namazı ile sona erecek. Örgün eğitim döneminin ara tatilinde uygulanacak ‘Haydi Çocuklar Camiye' projesiyle, ‘Ağaç yaş iken eğilir'' atasözümüzde olduğu gibi çocuklarımızın henüz hayatlarının başlangıcında cami ve namazın en önemli görevimiz olduğunu öğrenmeleri, cemaatle namaz kılmanın zevkini ve kolaylığını tatmaları, Müslümanların birlik ve beraberlik şuurunu anlamaları ve hayatlarına aktarmaları hedefleniyor” diyerek etkinliğe tüm öğrencilerin davetli olduğunu belirtti.