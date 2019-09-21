Aydın'da ‘Haydi Yapalım' temizlik etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliği olan ve 169 ülkede gerçekleştirilen “Let's Do It” (Haydi Yapalım) etkinliğine destek vererek öğrencilerle birlikte çevre temizliği yaptı.

Dünya genelinde bir farkındalık hareketi olan ve Türkiye'den tüm illerin destek verdiği etkinlikle çevrenin temiz tutulmasına vurgu yapıldı.

2008 yılında Estonya'da başlayan “Haydi Yapalım” etkinliği, zamanla tüm dünyaya yayıldı. Estonya'da çevre kirliliğine dikkat çekmek için yapılan etkinlikte ülke genelinde 50 bin kişi bir araya gelerek 5 saat içerisinde 10 bin ton çöpü temizlemişti. Bu model daha sonraki yıllarda gelişerek küresel bir hareket haline geldi.

Geçen yıllardaki gibi bu yıl da etkinliğe destek veren Aydın Büyükşehir Belediyesi etkinliği öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. Kayabaşı Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikle öğrenciler farkındalık çalışmasında Büyükşehir Belediyesi çevre temizlik ekipleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.

Çevre kirliliğinin küresel bir sorun olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, özellikle doğaya karışması binlerce yılı bulan plastik atıkların dünya için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu “Sanayi devrimiyle birlikte hayatımıza giren geri dönüşümü uzun zaman alan atıklar binlerce yıl daha dünya üzerinde bozulmadan kalacak. Öncelikle bunların kullanımını azaltmalıyız. Bunun yanı sıra bunları doğaya atmamalı ve uygun şartlarda geri dönüşüme tabi tutmalıyız. Çevreyi temiz tutmanın ilk şartı onu kirletmemektir” dedi.