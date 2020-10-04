İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da hayvanat bahçesi ve barınaklar ziyaretçi akınına uğradı

Aydın’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Nazilli Sümer Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.

Aydın'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Nazilli Sümer Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.


04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sümer Hayvanat Bahçesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretçi akınına uğradı. Covid-19 tedbirlerinin alındığı ziyaretlerde, girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülürken, sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı ve maske ile dezenfektan dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ziyaretlerde, aileleri ile ziyarete gelen çocuklara hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgiler verildi. Gün içinde hayvanat bahçesine 400, hayvan barınağına ise yaklaşık 450 kişi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlara sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama, su kabı ile kuru mama ve hayvanlarla ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.