Aydın'da Haziran ayında 2543 denetim gerçekleştirildi

Aydın'da Haziran ayı içerisinde 2 bin 543 gıda üretim ve satış yerinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Haziran ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir. İlimizde toplam, 2 bin 137 adet gıda üretim yeri, 13 bin 738 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Haziran ayında gıda üretim yerlerine 300 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 243 adet olmak üzere toplam; 2 bin 543 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikâyet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 54 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 40 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 979 bin 964 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Haziran ayı içerisinde 216 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 316 bin 595,40 kilogram kuru incir, 86 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 413 bin 780,52 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam, 302 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 730 bin 375,92 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Haziran sayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 40 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 13 adet, üretim yerleri ile ilgili 4 adet ve 1 adet diğer olmak üzere toplam 58 adet şikayet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 58 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.