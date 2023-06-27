Aydın'da Haziran ayındaki operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Haziran ayında il genelinde Kaçakçılık, Organize Suçlar ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Yapılan 5 operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 54 adet bronz sikke, 5 adet bilezik/yüzük, 13 adet obje, 1 adet altın arama dedektörü, 7 adet tapu/senet, 326 adet diğer elektronik eşyalar, 210 adet elektronik sigara, 1100 adet elektronik sigara likiti, 840 adet muhtelif yedek parça ele geçirildi.