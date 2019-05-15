Aydın'da “Hem çocuk doğurup hem kariyer sahibi olmanın sırları” anlatıldı

Aydın ve çevre illerin çekim merkezi haline gelen Forum Aydın, Anneler Günü'ne özel bir söyleşi, imza günü ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Söyleşide Fotoğraf Sanatçısı Nagihan Bozkurt, “Evrensel Senfoni” kitabının yazarı Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır ve Uzman Psikolog Aslı Çevirgen annelikle kariyeri birlikte yürütebilmenin inceliklerini katılımcılarla paylaştı.

Forum Aydın Zeytin Meydanı'nda gerçekleştirilen söyleşide, Fotoğraf Sanatçısı Nagihan Bozkurt, “Evrensel Senfoni” kitabının yazarı Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır ve Uzman Psikolog Aslı Çevirgen anne ve anne adaylarıyla buluştu. Kariyerinde başarılı üç kadının annelik hikayelerini paylaştığı sohbetin ardından Nagihan Bozkurt “Evrensel Senfoni” kitabını imzaladı.

Forum Aydın ayrıca Nagihan Bozkurt'un Anneler ve Çocukları isimli fotoğraf sergisine de ev sahipliği yaptı.