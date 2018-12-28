Aydın'da hibe desteği ile iş sahibi oldular

İŞKUR'un verdiği hibe desteğinden faydalanarak kendi işlerini kuran ve kurmayı planlayan engelli vatandaşlara, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından temsili hibe çekleri teslim edildi.

Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verdiklerini belirten İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, “Kurumumuz tarafından engellilerin kendi işini kurma projelerine 50 bin liraya kadar, eski hükümlülerin kendi işini kurma projelerine ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilmektedir. İlimizde kendi işini kuran toplam 8 engelli ve eski hükümlüye bugüne kadar 285 bin 800 lira hibe desteği verildi. Bu 4 adet yeni proje ile bu miktar toplam 454 bin 214 liraya yüksel. İş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri İŞKUR desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Kader mahkumu olmuş kişiler ve engelli vatandaşlar için kendi işini kurmak isteyenlere devletin sunduğu imkanlar var. İlimizde 26 bin kişinin iş kurmasına aracılık edilmiş. Aydın'da iş sorunu yok. Meslek edindiriyoruz, iş başı eğitimleri veriyoruz, kadın kaynakçı yetiştiriyoruz. Her türlü imkanı zorluyoruz. İlimizde eleman ihtiyacı bitmiş değil. Yeter ki insanımız çalışmak ve üretmek istesin, müthiş imkanlar var. Hiçbir engel yok” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeleri kabul edilen ve hibe desteğinden faydalanan Erol Şavk'a ait Karacasu'daki küçükbaş hayvancılık işletmesi için 43 bin lira, Hasan Ceylan'a ait İncirlova'daki büyükbaş hayvancılık işletmesi için 44 bin lira, Mesut Kaygusuz'a ait çiğ köfte ve aperatif salonu için 31 bin 150 lira ve Emine Karakuş'un açacağı kafe işletmesi için 48 bin 264 lira hibe çekleri teslim edildi.