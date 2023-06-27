Aydın'da “Hız koridoru” bayramda yoğun mesai yapacak

Aydın'da geçtiğimiz Mart ayında kurulumu tamamlanan ve hizmete giren hız koridoru uygulaması bu bayramda da yoğun mesai yapacak.

Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik kazalarındaki can kayıpları ve ağır yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile çalışan hız koridorları bayram sürecinde tam mesai yapacak. Geçtiğimiz Mart ayında Aydın'da da kurulumu tamamlanan ve Ramazan Bayramı'nda ilk yoğun mesaisine başlayan EDS Hız Koridoru Uygulaması, bu bayramda da yoğun mesai yapacak.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) destekli hız koridorları, Efeler-Kuyucak, Kuyucak-Buharkent, Buharkent-Denizli Beylerbeyi, Buharkent-Denizli Buldan, Efeler-İncirliova, Efeler-Yatağan güzergahlarında kullanılırken, sürücülerin hız sınırı levhalarına uymaları sağlanacak. Yapılan ölçümlerin ardından belirlenen sürelerin altında geçiş yaparak yüzde 10 ve üzerinde hız aşımı yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanacak.