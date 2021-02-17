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Aydın'da horoz dövüştüren kişilere ceza yağdı

Aydın’ın Germencik ilçesinde horoz dövüştüren 27 kişiye 121 bin 122 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde horoz dövüştüren 27 kişiye 121 bin 122 TL idari para cezası uygulandı.



Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'ndeki bir depoda horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı. İhbarı değerlendirerek belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler 27 kişinin bulunduğu müstakil depoda horoz dövüşü yapıldığını belirledi. Adreste bulunan kişilere Covid-19 tedbirleri ve Kabahatler Kanununu ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 121 bin 122 TL idari para cezası uygularken, depo sahibi şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan depodaki 5 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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