Aydın'da huzur ve güven uygulamasında 19 şüpheli gözaltına alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı il genelinde 102 unsur ve 330 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Suç ve suçlulara göz açtırmayan ekipler; 413 umuma açık yer, 104 metruk bina, 124 okulun da çevresini kontrol etti. Uygulamada, 5 bin 653 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Trafik yönünden de bin 900 aracı kontrol eden ekipler 21 araca işlem yaptı, 7 araç trafikten men edildi ve haciz yakalamalı 1 araç yakalanarak otoparka çekildi. Öte yandan pasaport vizesi dolan 3 şahsa da toplamda 19 bin 392 TL para cezası kesildi.

Yakalanan şahısların adli ve idari işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.