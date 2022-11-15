Aydın'da “Huzurlu Sokaklar” uygulamasında 21 kişi gözaltına alındı

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Huzurlu Sokaklar” uygulaması gerçekleştirildi, 21 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanmasına yönelik “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” gerçekleştirdi. 99 unsur ve 310 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde 5 bin 208 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca dilencilik yaptığı tespit edilen 1 şahsa 277 TL idari yaptırım uygulandı. Araç kontrollerinde ise 2 bin 71 araç kontrol edilirken 113 araca toplam 95 bin 30 TL idari yaptırım uygulandı, 19 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında ayrıca 1 adet av tüfeği, 2 gram eroin, 9 gram esrar, 442 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uygulama esnasında 352 işyeri de kontrol edildi. Yakalanan şahısların adli işlemleri devam ediyor.