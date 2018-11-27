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Aydın'da “Hz. Peygamber ve Gençlik” konulu konferanslar düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü tarafından 2018 yılı Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle, Kredi Yurtlar Kurumu’nda konferans programları düzenlendi.

Aydın İl Müftülüğü tarafından 2018 yılı Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle, Kredi Yurtlar Kurumu'nda konferans programları düzenlendi.


İlk olarak Efeler Merkez Külliye Camii Kur'an Kursu Öğreticisi Merve Günay tarafından Işıklı KYK Kız Yurdu'nda Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle “Hz Peygamber ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi.


Gülçiçek KYK Kız Yurdunda ise Aile ve Dini Rehberlik Bürosu vaizi Fatıma Ekiz tarafından “Hz. Peygamber ve Gençlik” konulu konferans verildi. Konferans Hamzabali Kuran Kursu Öğreticisi Sultan Yüksel'in Kuranı Kerim tilavetiyle başlayıp, ilahi ve kasidelerle devam etti. Konferans sonunda öğrencilerin soruları cevaplandı.


Konferans programları sonunda dinleyicilere “Hz. Peygamber ve Gençlik” adlı kitapla birlikte çeşitli hediyeler takdim edildi.

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