Aydın'da ihracat ve ithalat arttı

Aydın'da dış ticaret istatistiklerine göre Eylül ayında ihracat yüzde 28,5, ithalat ise yüzde 55,2 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 artarak 93 milyon 475 bin dolar, ithalat ise yüzde 55,2 artarak 21 milyon 585 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 23. il olurken ithalatta ise 31. sırada yer aldı.

"İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2021 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 79,86 ile 74 milyon 648 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 15,98 ile 14 milyon 935 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,15 ile 3 milyon 882 bin dolar oldu.

" İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2021 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 89,95 ile 19 milyon 415 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 9,10 ile 1 milyon 965 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,94 ile 203 bin dolar oldu.

"En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu"

2021 yılı Eylül ayında Aydın'dan en fazla ihracat İtalya'ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 11 milyon 962 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 9 milyon 937 bin dolar ile İspanya ve 8 milyon 60 bin dolar ile ABD izledi.

"En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu"

2021 yılı Eylül ayında Aydın'a en fazla ithalat Çin'den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 6 milyon 932 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 2 milyon 281 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 869 bin dolar ile Almanya izledi.