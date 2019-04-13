Aydın'da ihtiyaç sahibi 2306 aileye yardım yapıldı

Aydın'da, ihtiyaç sahibi 2 bin 306 aileye gıda, giyim, eşya, nakit, hasta bezi ve temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciğine, bugüne kadar sadece Aydın ilinden 4 bin 744 aile müracaat etti. Bu ailelerden gerçek yoksul olduğu tespit edilen 2 bin 306 aileye ihtiyaçları oranında yardım yapıldı.

Dernek tarafından Aydın ilinde daha önceden sosyal incelemeleri yapılan 51 aileye gıda ve temizlik yardımlarında bulundu. 2019 yılı itibariyle Aydın'da düzenli olarak 95 aile yardım alıyor.