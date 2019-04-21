Aydın'da ihtiyaç sahibi 33 öğrenciye bisiklet hediye edildi

AYDIN (İHA) – Türkiye Yardımsevenler Derneği Genel Merkezi'nin başlatmış olduğu "Pedallar Hayallere Dönsün'' kampanyasın kapsamında ihtiyaç sahibi 33 ilköğretim öğrencisine bisiklet hediye edildi.

Türkiye Yardımsevenler Derneği Aydın Şubesi önünde düzenlenen etkinliğe, hediye almaya uygun görülen başarılı çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Yardımsevenler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Kıvanç Cenkci, ‘'Atatürk'ün izinde Cumhuriyetin ışığında 91 yıldır yürüdüğümüz iyilik yolumuzda derneğimize yol arkadaşlığı yapan bizimle çalışan, bize güvenen, bize destek olan dostlarımız üyelerimiz ve bağışçılarımıza minnettarız. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizde hayallere ortak olalım dedik ve bugün 33 ilkokul öğrencimizi bisikletleriyle buluşturmaya karar verdik. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek inanın her şeye değer. Her zaman olduğu gibi yine diyoruz ki ‘' Vakit geçmeden, umutlar tükenmeden hayatlara destek, hayallere ortak olalım'' ifadelerini kullandı.

Etkinlik hediyelerini alan ilköğretim öğrencileriyle hatıra fotoğraflarının çekinilmesiyle son buldu.