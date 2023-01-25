Aydın'da iki aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ve Germencik ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda iki kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, hırsızlık suçundan aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Koçarlı'da “ Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Germencik'te de “ Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.