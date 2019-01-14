Aydın'da iki belediye meclis üyesi CHP'den istifa etti

Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday ile meclis üyesi Hasan Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Günday ve Sarı noter aracılığı ile istifasını İl Başkanlığı ve Genel Merkeze gönderdi. Başkan Vekili Günday, “Cumhuriyet Halk Partisi'nde adalet ve demokrasi yok” dedi.

Aydın CHP'de şok istifalar devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın ekibinden olan Halis Günday ve Hasan Sarı, Özkacan'dan sonra partisinden istifa eden yeni isimler oldu. Günday ve Sarı noter huzurunda istifasını gerçekleştirirken 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi yaşanan bu istifalar partide şok etkisi oluşturdu. Öte yandan buna benzer istifaların da önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

“Adalet ve demokrasi yok”

Partisinden istifa gerekçesini şu şekilde açıklayan Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday, “Demokrasinin olmadığı yerde biz de olmama kararı aldık ve partimizden istifa ettik. Bu kadar hizmet vermiş ve Efeler'in kurucu başkanı Mesut Özakcan boşta kalıyorsa adalet ve demokrasi yok demektir. Hasan Beyle birlikte partiden istifa ettik. Meclis üyeliklerimiz devam ediyor. Mesut başkan neredeyse biz de oradayız ve arakasındayız. Siyaset bırakılmaz ve ömür boyu yaşadığımız sürece siyaset yapacağız. A ve B partisi fark etmez amaç Aydın'a hizmet etmektir. Bildiğiniz gibi ben AK Parti'nin kurucularındanım ve Mesut Beyin hanımı yeğenim olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiştim ama umduğumuz gibi çıkmadı. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef adaletli bir parti değil. İl başkanı Mesut beye hitaben üye kartınızın arkasındaki Atatürk'ün imzasını gördünüz mü diyor. Atatürk sağ olsaydı siz zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmazdınız. Demek ki bu parti Atatürk'ün partisi değil bir şahıs partisi haline dönüşmüş” diye konuştu.

“CHP şahıs partisine dönüşmüş”

Efeler Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Sarı da, CHP'nin şahıs belediyesine döndüğünü ifade ederek, “Adaletin olmadığı ve demokratların istenmediği bir yerde bizim bu partide işimizin olmadığını düşünerek Halis Günday ağabeyimle birlikte istifa ettik. Bundan sonra demokrasi nerdeyse biz de oradayız. Bu siyaseti bıraktığımız anlamına gelmez. Bir başka partide Aydın'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediye meclis üyeliklerimizden değil sadece partiden istifa ettik. Mesut başkanımız neredeyse biz de orada olacağız. Biz 60 kişilik ekiple Ankara'ya Mesut başkanımızın yanında olduğumuz belirtmek için ziyarete gittik. Ama bu ziyaret boşunaymış ve maalesef bu parti şahıs partisi haline dönüşmüştür. Onun için bizim burada durmamızın anlamı yok” dedi.