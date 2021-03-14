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Aydın'da iki okulda eğitime ara verildi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında iki okulda eğitim öğretime ikinci bir karara kadar ara verildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında iki okulda eğitim öğretime ikinci bir karara kadar ara verildi.


Buharkent'te vaka sayılarındaki artışı engellemek amacıyla Savcılı ve Kızıldere ilkokulları ikinci bir karar kadar tatil edildi. Buharkent Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Olası vaka artışının önüne geçmek amacıyla ikinci bir karar alınıncaya kadar Kızıldere ve Savcılı ilkokullarımız tatil edilmiştir” denildi.

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