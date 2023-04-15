Aydın'da 'İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu' toplandı

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında; ilgili başkan ve başkan yardımcıları, il ambulans servisi başhekimi ile il genelinde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başhekimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İl içi ve il dışı nakil istatistikleri değerlendirildiği toplantıda; kamu, özel, üniversite hastaneleri arası hasta nakillerinde sevkin uygunluğuna dikkat edilmesi, acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve ulaşılabilir şekilde sürdürülebilmesine yönelik alınacak önlemler ve yapılacak işlemler ve halihazırda devam eden uygulamaların iyileştirilmesi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan tarafından verimlilik yerinde değerlendirme çerçevesinde acil servis parametreleri konusunda, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Mehmet Yılmaz tarafından da 'acil sağlık hizmetleri' konulu sunum yapıldı.