Aydın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 4'üncü dönem toplantısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, üçüncü dönem değerlendirilerek, izleme ve koordinasyon çalışmaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “İlimizde yatırımcı kuruluşlar bazında 2019 yılında uygulanan 263 projeden 37 adedi tamamlanmıştır. Geriye kalan 226 adet projenin 133 adedi devam etmekte, 46 adedi ihale aşamasında, 47 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. Bu yatırımların proje bedeli 7 milyar 35 milyon 715 bin TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 115 milyon 114 bin TL, 2019 yılı ödeneği 455 milyon 612 bin TL'dir. 2019 yılında toplam harcama ise 249 milyon 537 bin TL'dir. Yatırımlarımızda yıl itibariyle yüzde 55 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlarımıza ayrılan ödenek büyüklüklerine göre, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 102 milyon 104 bin TL ödenekle birinci, İLBANK A.Ş İzmir Bölge Müdürlüğü 89 milyon 579 bin TL ödenekle ikinci, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü 47 milyon 817 bin TL ödenekle üçüncü sırada, Karayolları 2'inci Bölge Müdürlüğü 36 milyon 823 bin TL ödenekle 4'üncü sırada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 31 milyon 672 bin TL ödenekle beşinci sırada yer almaktadır” dedi.

Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum yetkilileri katıldı.