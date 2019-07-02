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Aydın'da ilek fiyatları fırladı

Türkiye ve dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan Aydın’da incirlerin olgunlaşması için kullanılan ve halk arasında boğa olarak da adlandırılan ilek fiyatı yaklaşık yüzde 600 zamlandı.

Türkiye ve dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan Aydın'da incirlerin olgunlaşması için kullanılan ve halk arasında boğa olarak da adlandırılan ilek fiyatı yaklaşık yüzde 600 zamlandı. İlek fiyatların zamlanmasının mevsim koşullarından kaynaklandığını belirten incir üreticileri yüksek kesimlerdeki incir bahçelerine ilek bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirttiler.


Yükselen fiyatlardan ziyade ilek tedariğinde sıkıntı yaşadıklarını belirten üreticiler “Sezon başında kilosu 5-10 TL olan ilek olarak adlandırılan kaliteli erkek incirin kilosu 30 TL'ye yükseldi. Sezon başında ilekler oldukça kaliteli ve çoktu. Haziran ayı içerisinde yaşanan soğuklar nedeniyle ileklerde bozulma ve geçme oldu” diye konuştular.


Aydın'ın Efeler, İncirliova, Köşk, Nazilli, Germencik ve çevre ilçelerindeki yüksek kesimlerdeki incir bahçelerinde ilekleme sezonunun devam ettiğini belirten incir üreticileri ilek kıtlığı nedeniyle incirlerin olgunlaşamamasından endişe duyduklarını belirterek Tarım Müdürülüklerinden yardım istediler.

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