Aydın'da ilekleme sezonu başladı

Türkiye ve dünyada en fazla ve en kaliteli incirin yetiştiği Aydın'da, yeni hasat sezonu öncesi incir ağaçlarında ilekleme çalışmaları başladı.

Erkek incir ürününün meyvesi olan ilek, bünyesinde ürettiği sinekler sayesinde incir ürününde döllemeyi sağlayarak daha kaliteli ürün elde edilmesine katkı sağlıyor. Aydın ve İzmir gibi kurutmalık incir üretiminin fazla olduğu bölgelerde incir sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilek piyasasında da oldukça hareketli günler yaşanmaya başladı. İncir üreticilerinin uğrak yeri halinde gelen ilek piyasasında ilek fiyatları 2 ila 5 TL arasında değişiyor. Yağışlı geçen bahar aylarının ardından ileklerin az olması fiyatların yükselmesine neden olurken; ileklerin ağaçlara asıldığı kovan sapının da bağı 2-3 TL'den satılıyor.

İncir sezonu öncesi Aydın ve çevresinde herhangi bir ilek sıkıntısı yaşanmadığına işaret eden ilet satıcısı Hasan Demir, bu yıl havanın geç ısınmasından dolayı ürünün az ve fiyatının da geçen yıllara oranla yüksek olduğu söyledi. Demir, “Bu yıl üründe sıkıntı yok. İncirin döllenmesini sağlayarak kalitesini artıran bu ürün mutlaka bu aylarda incir ağaçlarına asılmalı. İlek ürününden çıkacak küçük sinekler uçuşarak, dişi incir ağaçlarındaki incirlere konup döllenmeyi sağlıyor ve ürünün kalitesini artırıyor. Bu yıl havalar bir türlü düzelmedi. Önümüzdeki süreçte havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte incir ürünümüz olgunlaşmaya başlayacak. Bu yıl verimin iyi olmasını bekliyoruz” dedi.