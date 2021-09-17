Aydın'da ilginç bir 'deve' davası

Aydın'da geçen yıl hatırı sayılır bir rakamla alınıp satılan pehlivan devenin satışına yönelik aldığı senetleri tahsil edemeyen kişi, açtığı dava ile eski devesini haciz ettirdi. Hiçbir şeyden haberi olmayan deve, yeni sahibinden alınıp alacakların ödenmesi için verilen süre için yediemine teslim edilerek bir ahıra çekildi. Eşine az rastlanır ilginç deve davası Aydın'da günün konusu oldu.

Türkiye'de en fazla deve varlığına sahip il olan Aydın'da görülen 'deve' davasında ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yenipazar ilçesinde yaşayan Mehmet Sümer devesini geçtiğimiz yıl Nazilli'nin Arslanlı Mahallesi'ndeki M.A. isimli kişiye sattı. Devenin ücreti için aralarında senet yapan ikili bir süre sonra anlaşmazlığa düştü. Senetlerin günü gelmesine rağmen ödemesini alamayan deve sahibi Mehmet Sümer, iddiaya göre M.A.'yı telefonla arayarak alacağını istedi. Bir süre sonra telefonlarına cevap alamayan ve engellendiğini öğrenen Sümer, senetlerin son ödeme tarihlerinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen ödeme alamayınca durumu yargıya taşıdı. Avukatı aracılığıyla icra yoluna giden Sümer, deveyi haczettirdi. Üzerine haciz konulan deve bir ahıra çekilerek yediemine teslim edildi.

Davanın sonucu ve devenin akıbeti Aydın'da merak konusu oldu.