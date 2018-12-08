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Aydın'da ilk defa çocuklarda transkaterer yolla kalp deliği kapama işlemi gerçekleşti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Dr.

Öğretim Üyesi Serkan Fazlı Çelik tarafından Aydın'da ilk defa transkateter yolla atrial septal defekt kapama işlemi gerçekleşti.


Türkiye'de Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalının olduğu merkezlerin bazılarında işlemin yapılabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Çelik, “Yaptığımız işlem yarım saat ile 1 saat arasında süren bir işlem, öncelikle bir altyapının ve Anjiyo Ünitesinin olması lazım. 1 yıl içinde gerekli altyapıyı oluşturarak bölge için oldukça önemli olan bu işlemi Aydın'da ilk defa gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz” dedi.


Ekip desteğinin oldukça önemli olduğunu belirten Çelik, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı'ya vermiş oldukları destekler için Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin'e ilk ameliyatlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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