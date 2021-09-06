Aydın'da ilk ders zili çaldı, 177 bin öğrenci ders başı yaptı

Yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra Aydın'da ilk ders zili çaldı, il genelindeki 177 bin 490 öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim yılı açılış programına katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise ilk ders zilini çaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yüz yüze eğitim bugün başladı. İlk ders zili çalan Aydın'da pandemi sebebiyle yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim gören öğrenciler ise yeniden sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Aydın genelinde de 853 okul ve 9 bin 751 derslikte 177 bin 490 öğrenci ile 14 bin 536 öğretmen ders başı yaptı.

“Vali Aksoy, ilk ders zilini çaldı”

Yeni eğitim yılı kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde açılış töreni gerçekleştirildi. İncirliova ilçesi Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflara davet etti.

Eğitimin aksamadan sürdürülebilmesinin herkesin tedbirlere uymasına bağlı olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Hepimizin bildiği üzere pandemi sebebiyle yaklaşık bir buçuk yıldır çocuklarımız yüz yüze eğitimden uzak bir şekilde uzaktan eğitim almak suretiyle eğitimlerini sürdürmeye çalıştılar. Bugün itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yüz yüze eğitim konusunda 853 okulumuzda eğitimi başlatmış bulunuyoruz. Eğitimin aksamadan sürdürülebilmesi bizlere bağlı. Bizim kurallara ne derece uyum sağladığımıza bağlı. Bu bakımdan eğitimin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi ve kesintiye uğramaması için konan kurallara toplumun bütün kesimlerinin büyük bir titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır. Maske, mesafe ve hijyen koşulları olmazsa olmazımız. Bu konuda bütün kişi ve kurumları kurallara büyük bir hassasiyetle uyması, okullarımızın açık kalması konusundaki isteğimizi destekleyecek en önemli hususların başında geliyor. Diğer bir önemli husus da özellikle aşılama konusu. Sırası gelen bütün insanlarımızın aşılarını yaptırması korona virüs ile mücadelede en etkili yöntemlerden birisi. Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda aşılanma oranında Türkiye'deki en iyi 8. il konumundayız. Bu yeterli mi? Daha da iyi olmak için bütün arkadaşlarımız başta sağlık teşkilatımız olmak üzere yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz öngörülen bütün yaş gruplarındaki insanların aşılarının yapılmış olması ve bunun sağlanması. Yine Sağlık Bakanlığımızca açıklanan yüz bin kişide görülen vaka sayısında son haftalada Aydın, Türkiye'nin en iyi ili konumuna gelmiş ve bu konumunu korumuştur. Tabi bu bizleri rehavete sürüklememeli. Bizlerde de son haftalarda rakamlarda bir takım yükseliş olmakla birlikte yine Türkiye'nin en iyi olma durumumuzu muhafaza etmekteyiz. Bu da Aydın ili olarak bu konudaki hassasiyetimizin ve kurumlarımızın bu konudaki gayretlerinin sonucu ama temennimiz en iyiyi yakalamak ve eğitim öğretimde herhangi bir aksaklık oluşturmamak adına bu çalışmalarımızı ortaya koymaktır” dedi.

“Her yıl daha iyi konuma gelebilmek”

Aydın'ın eğitimde her yıl daha iyiye giden bir il olması için çalışmaların yapıldığını belirten Vali Aksoy; “Eğitim öğretimin birçok unsuru var. Öğrenci, öğretmen, okulun fiziki şartları var ve bunların bir araya gelmesiyle eğitimde belirli alanlarda belirli mesafeleri alabiliyoruz. Hedefimiz eğitimde bir sonraki yıl bir önceki yıldan daha iyi bir konuma gelebilmek. Okullaşma oranlarını hedeflenen sayılara ulaştırmak. Okula devam konusunda varsa eksikliklerimizi gidermek. Okullarımızın güvenliği konusunda bütün birimlerimiz büyük bir hassasiyet içinde çalışıyor. Okulların aksamadan sürdürülmesi bizim en öncelikli konumuz. Olmazsa olmazım eğitim ve eğitimdeki bir ihmali hiçbir gerekçe ile izah edecek durumda değiliz. Eğitimin devam etmesi için bütün kurallara uymamız gerekiyor. Özellikle öğrenci velilerimizin okullara giriş çıkışlarda ortaya konan kurallar neyse onlara riayet etmeleri, okul servis araçlarımızın, çalışanlarının, okul kantinlerinin, öğretmenlerimizin ve diğer çalışanlarımızın aşılarının olması konusu hassasiyetle üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Bu bakımdan sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Öğrencilerimizden yaş itibariyle aşı olmasına Sağlık Bakanlığınca izin verilenlerin aşılarını olması bizim beklentimiz. Kurallara uyulması eğitimimizin kesintisiz sürdürülmesi için büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Kıymetini bilin”

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Vali Aksoy; “Sevgili öğrenciler uzun bir aradan sonra artık arkadaşlarınızla yüz yüze buluşma fırsatı yakaladınız, bunun kıymetini bilin ve sizler de öğretmenlerinizin, anne-babanızın sizler için öngördüğü kurallara titizlikle uyun. Temennimiz sizlerin başarılarının en üst noktaya çıkması ve bu konuda yapılacak olan çalışmalarda sizlerin daha iyi bir başarıya ulaşmanızdır. Yeni eğitim öğretim yılınızın hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte el ele vererek bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.