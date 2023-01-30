Aydın'da ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için kura heyecanı

Aydın'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi dahilinde inşa edilecek 3 bin 72 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura heyecanı yaşadı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortak projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Aydın genelinde inşa edilecek 3 bin 72 konut için 30 binin üzerinde kişinin başvuru yaptığı kura çekimi, Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda başladı. Efeler, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim ve Germencik'e yapılacak olan konutlar için noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi dolayısıyla vatandaşlar salonu tıka basa doldurdu.

"Tamamlanan uygulamaların toplam yatırım bedeli yaklaşık olarak 366,6 milyon TL"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TOKİ Başkanlığının Aydın'a önemli yatırımlarda bulunduğunu ifade ederek, "TOKİ Başkanlığı Aydın'da bugüne kadar 28 şantiyede 3 bin 77 konut, 1 millet bahçesi, 1 büfe, 5 cami, 3 hastane, 3 kamu hizmet binası, 2 ilkokul, 1 lise, 2 pansiyon, 5 ticaret merkezi yatırımları ile ilimize önemli katkılarda bulundu. Tamamlanan uygulamaların toplam yatırım bedeli yaklaşık olarak 366,6 milyon TL'dir. İnşaatı devam eden uygulamaların toplam yatırım bedeli de 1 milyar 441,5 milyon TL'dir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde Aydın merkezde 980, Söke'de 250, Nazilli'de 139, İncirliova'da 150, Çine'de 228, Bozdoğan'da 196, Karacasu'da 232, Koçarlı'da 79, Karpuzlu'da 48, Buharkent'te 300, Didim'de 220 ve Germencik'te 150 olmak üzere toplamda ilimiz genelinde 3 bin 72 konuta 34 bin 98 başvuru gerçekleştirildi. Bugün Aydın merkez ilçe Efeler, Söke, Nazilli ve İncirliova ilçelerindeki sosyal konutlar için; yarın da Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerimizdeki sosyal konutlar için kura çekimleri gerçekleştirilecek" diye konuşarak ilk kura çekimini gerçekleştirdi.

"Çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz bir evimiz olacağı için sevinçliyim"

Çocuklarına miras olarak bırakabilecek bir eve sahip olacağından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 58 yaşındaki Mustafa Topal, "Çok mutluyuz, herkesin de mutlu olmasını diliyorum. Çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz bir evimiz olacağı için sevinçliyim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir imkanı kendilerine tanıdığı için teşekkür eden 52 yaşındaki Hasan Demir, "Sevincimden uçuyorum. Emekliyim ve bu evi alma ihtimalimiz yok. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, inşallah diğer bekleyenlere de çıkar" diye konuştu.

Kura için çok fazla ümidinin olmadığını ama ismini duyunca çok mutlu olduğunu belirten 58 yaşındaki Günay Kandemir, "Çok mutluyum, ne zamandır bekliyordum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bana çıkabileceğini düşünmemiştim, bir umut geldim ama ismimin okunduğunu duyunca çok ama çok sevindim" ifadelerini kullandı.

Kızıyla beraber başvuru yaptıklarını söyleyen 52 yaşındaki Selami Erdoğan ise "Allah devletimize zeval vermesin. Sıkıntılı günlerde ev sahibi olmak zorlaştı. Bundan sonraki çıkacak hak sahiplerine de Allah ödeme güçlüğü versin. Çıkması için çok dua etmiştim. Kızımla beraber katıldık, ona da çıkarsa çok sevinirim. İnşallah mutluluğumuz ikiye katlanır" şeklinde konuştu.

Buharkent, Didim ve Germencik ilçelerinde başvuru sayısı az olduğu için kura çekilmeyeceği belirtilirken, kurada ismi çıkanlar salondan mutlu ayrıldı. İsmi çıkmayanlar ise umutlarını başka bahara taşıdı. Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.