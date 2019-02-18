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Aydın'da ilk yardım eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kurumuna yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.


İlk yardım eğitmenlerimiz Fatoş Ünal, Feyza Duygu Örsçelik ve Gülhan Borazan tarafından iki gün ve 16 saat süren eğitimde 13 personele eğitim gerçekleştirildi.


Temel İlk Yardım eğitiminde personele, genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

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