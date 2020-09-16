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Aydın'da İlköğretim Haftası kutlandı

Aydın’da 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Aydın'da 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.


Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin konulması ile başlayan İlköğretim Haftası kutlama programı, Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve beraberindekilerin Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaretiyle devam etti.


Daha sonra Efeler Osman Yozgatlı Ortaokulu'na geçen Milli Eğitim Müdürü Okumuş, okulda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerine katılarak burada Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden öğrencilerle bir araya geldi.

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