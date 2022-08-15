Aydın'da 'indirim' yoğunluğu

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da sabahın erken saatleri ile birlikte Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar 'indirim' yoğunluğu oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürünlerde yüzde 35 indirim yapıldı. İndirim haberini alan vatandaşlar ise ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da marketlere akın etti. Aydın genelinde bulunan 22 adet Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde sabahın erken saatleri ile birlikte yoğunluk yaşandı. Merkez ilçe Efeler'de bulunan 7 markette de aynı görüntüler yer alırken vatandaşların özellikle yağ, un, şeker, bakliyat gibi temel gıda ürünlerine yöneldiği görüldü.

Yapılan indirimlerden bazı vatandaşlar memnun olsa da bazı vatandaşlar ise çok bir fark olmadığını dile getirdi.