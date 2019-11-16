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Aydın'da inşaatta göçük; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir inşaatın temelinde oluşan göçük nedeniyle bir işçi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir inşaatın temelinde oluşan göçük nedeniyle bir işçi yaralandı.


Olay Mimar Sinan Mahallesi, 2304 sokakta meydana geldi. Bir inşaatın temel bölümünde toprak kayması nedeni ile göçük oluştu. Göçük sırasında inşaatta çalışan bir işçi toprak atında kalarak sıkıştı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiye ekipleri, inşaat işçisi İ.H.K'yı (40) göçük altında sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansa alınan İ.H.K, tedavisi için Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük altında kalan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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