Aydın'da ‘İntihar çalışma grubu' kuruluyor

Aydın'da son günlerde artan intihar olayları ilin en çok konuşulan meseleleri arasında yer alırken, Aydın Tabip Odası konuyla ilgili çalışma başlattı. Aydın Tabip Odası, Efeler Belediyesi ve Adanan Menderes Üniversitesi'nden uzman ekiplerce kurulacak ‘İntihar çalışma grubu' Aydın'da artan intihar nedenlerini masaya yatıracak.

Aydın'da son zamanlarda artan intihar olayların toplumda ciddi bir sorun olarak karşılarına çıkmaya başladığını belirten Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, sorunun bir an önce masaya yatırılıp toplumsal çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

İntiharların önlenmesi için bu çalışma grubunun rapor hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara göndereceğini kaydeden Başkan Karagözlü, “Maalesef ilimiz Aydın'da intiharlarda ciddi bir artış oldu. Özellikle son birkaç hafta içerisinde yaşanan intiharlar herkesin dikkatini çekmiş durumda. Aydın Tabip Odası olarak Efeler Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi'nden oluşacak alanında uzman kişilerce ‘İntihar Çalışma Grubu' kuruyoruz” dedi.

“Önce nedenleri araştırılacak”

Çalışma kapsamında intihar eden ya da intihar girişiminde bulunan kişilerin durumlarının incelenip detaylı bir rapor hazırlayacaklarını kaydeden Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, “İntihar eden ya da intihar girişiminde bulunan kişiler bazen ekonomik, bazen işsizlik bazen sevdiğine kavuşamama ya da şiddetli geçimsizlik nedeniyle bu eylemi gerçekleştirebiliyor. Biz bu konularda detaylı olarak çalışıp hazırlayacağımız raporu tüm ilgililerle paylaşacağız” dedi.