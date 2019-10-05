Aydın'da intihar vakaları konuşuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde ‘İntiharı önlemeyi konuşuyoruz' paneli gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılım olduğu gözlemlenen panele, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, Prof. Dr. Kayhan Delibaş, Prof. Dr. Mehmet Eskin ve Dr. Sezai Berber konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar düzenlenen panelde Dünya Sağlık Örgütü'nün elde ettiği verilere göre intiharın nedenleri, intiharı etkileyen çevresel faktörler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, “Tabip Odası dönemimde yapılan bilimsel çalışmada Aydın intihar raporu hazırlamıştık. Aydın İntihar vakalarının yüksek görüldüğü iller arasında bulunuyor. Özellikle son sekiz aylık dönemde Efeler ilçemizde intihar olaylarında ciddi bir artış var. Bir günde dört intihar vakasını Efeler'de yaşadık. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın direktifleri doğrultusunda Belediye bünyesinde İntihar Çalışma grubu oluşturarak. Çalışmalara başladık. Bu panelde bu çalışmaların bir eseridir. Bu panelden sonra önümüzdeki günlerde saha çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Biz bir röntgen çekeceğiz, bir tahlil yapacağız. Ondan sonra teşhis ve tedaviye gidecek bir rapor hazırlayacağız. Bu raporda gerek Efeler Belediyesi'nin gerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görevlerini yapması için konunun takipçisi olacağız” dedi.

Panel katılımcıların konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.