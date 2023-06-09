Aydın'da İntiharı Önleme İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın'da intiharların önlenmesi hedefi çerçevesinde kurulan İntiharı Önleme İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi..

Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan 2020-2021 tamamlanmış intihar verileri ve Aydın'daki intihar girişimleri detaylı olarak değerlendirildi. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile 'Aydın İli İntihar ve İntihar Girişimlerine Yönelik Sosyolojik Bir İnceleme' saha çalışmasının sonuç raporu sunulurken, rapora istinaden gerekli planlamalar yapıldı. Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin başkanlığındaki toplantıya; Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 4.Sınıf Emniyet Müdürü Semih Seymen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halil Çoşkun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ADÜ Sosyoloji Bölümü Arş. Görevlisi Funda Şerbet ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt katıldı.