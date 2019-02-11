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Aydın'da iş kadınlarına fırsat ve imkanlar anlatıldı

Aydın’daki iş kadınlarına, fırsat ve imkanlar anlatıldı.

Aydın'daki iş kadınlarına, fırsat ve imkanlar anlatıldı. Aymira Otel'de düzenlenen kahvaltılı etkinlikte Aydın'daki iş kadınları hem kaynaştı hem de sektörel konularda görüş alışverişinde bulundu.


Aydın İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıya Sosyal Güvenlik Kurumu Zeynep Yılmaz ve bir devlet bankasının şube müdürü Gamze Bozbağ konuk olarak katıldı.


Sosyal Güvenlik Müdürü Zeynep Yılmaz, İŞKAD üyelerine SGK teşvikleri ile ilgili detaylı bilgiler vererek iş kadınlarının sorunlarına çözüm önerileri getirdi. Banka müdürü Gamze Bozbağ ise iş kadınlarına krediler ve iş hayatının finanse edilmesine yönelik anahtar bilgilerle finans kaynaklarına ulaşmanın yollarını anlattı.


Dernek Başkanı Belgin Çekmen zaman zaman bu tür etkinliklerle Aydınlı iş kadınlarını bir araya getirdiklerini belirterek “Önceliğimiz, kadını iş hayatında daha aktif kılmak, bilinçlendirmek, doğru adımlarla daha da ilerlemesini sağlamaktır" diyerek kendilerine böylesine nezih bir ortam sunan Aymira yetkililerine teşekkür etti.


Program kapsamında üyeler eksik kaldıkları konularla ilgili detaylı bilgilendirilmeler yapılırken üyeler bu tarz etkinliklerin devamlı hale getirilmesini istediler.

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