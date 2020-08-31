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Aydın'da iş yerinde çıkan yangında alevler tüm apartmanı sardı

Aydın’da bir apartmanın zemin katında çıkan yangın tüm binayı sardı.

Aydın'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangın tüm binayı sardı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, iş yeri sahibi ile bir vatandaş ve 4 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 18.30 sıralarında Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir mobilya atölyesinde çıktı. Yaklaşık 4 ay önce dükkanını bölgeye taşıdığı öğrenilen Mehmet Sezgin, akşam saatlerinde iş yerindeki bazı malzemelerin yandığını görünce hemen müdahale etti. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalışan Sezgin ve yanındaki bir kişi dumandan etkilendi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Mobilya atölyesindeki malzemelerin de tutuşması ile kısa sürede alevler tüm apartmanı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürülürken, söndürme çalışmalarına katılan 4 itfaiye eri de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Maddi hasarın oldukça fazla olduğu yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

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