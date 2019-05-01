Aydın'da işçiler 1 Mayıs kutlamaları

Aydın'da Türk-İş'e bağlı Tes-İş Sendikası'na bağlı çalışanlar 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamak için sabahın erken saatlerinde alanlara indi. İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek miting için Aydın'dan yaklaşık 400 kişi ‘Başka Türkiye Yok' pankartı ile Aydın'dan İzmir'e hareket etti. Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, “Sendika olarak çalışanlarımızın haklarını korumak için alanlardayız. Ülkemizde yıllardır çeşitli oyunlar oynanıyor. Provokasyona gelmeyiz. Başka Türkiye yok ülkemizi sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Sabahın erken saatlerinde davul zurna eşliğinde Türk-İş Aydın İl Temsilciliği ve Tes-İş Şube Binasının önünde toplanan yaklaşık 400 kişi ile birlikte açıklama yapan Sendika Başkanı Mustafa Aydın, çalışanların sadece yılın bir günü değil yılın 365 günü hak ve taleplerini haykırabilmesi gerektiğini söyledi. Dünyada, Türkiye'de de tüm çalışanların sorunlarının hiçbir zaman çözülmediği gibi daha da arttığını belirten Sendika Başkanı Mustafa Aydın, “1 Mayıs'ta alanlarda geçim sıkıntısı ve emeğin haklarına yapılan saldırıları konuşmalıyız. Dünya ekonomisi gelişiyor, ticaret artıyor, karlar patlıyor, ama emeğin bütün zenginlikten aldığı pay azalıyor buna dur demek için alanlardayız. Ekonomik kriz satın alma gücümüzü her geçen gün düşürüyor. Birbiri ardına gelen zamlar emekçilerin belini büküyor. Bizler için temel gıda maddeleri dahi artık ‘lüks' haline geliyor. İşçi sınıfının örgütlü gücü olarak bugün 1 Mayıs alanlarından haykırıyoruz. Başta kıdem tazminatı olmak üzere, işçi hak ve özgürlüklerinde gerilemeye yol açan yoksulluğa yol açan, emekliliğe yaşa takılmamıza neden olan her türlü program, adı ne olursa olsun bizler için bir İMF programıdır. Bu programa karşı olmak ve haklarımız sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm çalışanlar adına vergide adalet istiyoruz. Kıdem tazminatı örgütlü-örgütsüz tüm emekçilerin hakkıdır. Vergide ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok' ilkesinin geçerli olmasını talep ediyoruz. İş cinayetlerinin durdurulmasını istiyoruz. İşsizlik adeta patladı işsizlikteki artışın önüne geçilmesi ve istihdamın artırılmasını istiyoruz” dedi.

Sendika Başkanı Mustafa Aydın'ın açıklamalarının ardından çalışanlar İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge katılmak üzere otobüslerle hareket etti.