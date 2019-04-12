Aydın'da İstihdam Fuarı kapılarını açtı

Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ile Kariyer Günleri etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen ve işgücü arzı ile işgücü talebini buluşturacak,70 firmanın katıldığı fuar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmaları ve folklor gösterisinin ardından fuarın açılışı yapıldı.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, işsizlik ve istihdamın sadece ülkemizin değil tüm dünya ülkelerini ilgilendiren en büyük sorunlardan birisi olduğunu belirterek “Yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Bu istihdam seferberliğimizde başta kadınlar, gençler, engelliler olmak üzere istihdamında güçlük çektiğimiz gruplara ve iş arayan vatandaşlarımıza yönelik ve işçi arayan işverenlerimize çok güçlü programlar uyguluyoruz. Fuarlarımızı 81 ilimizde uyguluyoruz. İŞKUR olarak 2002'de sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiriyorduk, özel sektörde. Fakat 2018 yılına geldiğimizde bu oranı 50 kat arttırdık ve 1 milyon 240 bin 308 kişiyi işe yerleştirilmesinde aracılık ettik. Bu sene ki hedefimiz 1 milyon 350 bin. Genelde de hedefimiz 2 milyon 500 bin artı istihdam. 2002'de sadece Aydın'da 882 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2018 yılında 29 kat arttırarak 25 bin 710 kişiyi işe yerleştirmişiz” dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, istihdam seferberliğine katkı sağlamak için burada olduklarını ifade ederek, “Bizler yeni dönemde üniversite-sanayi işbirliğinin en üst segmente çıkarılarak, yetişmiş insan gücüne ulaşmak adına, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak, görev ve sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz. ADÜ Teknokent ile ilimize katma değer sağlamak konusunda, yatırımcılarımız ve parlak fikir sahibi girişimcilerimizi her zaman desteklemeye hazırız” diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “İnsanların evine ekmek götürmelerinin çolunun çocuğunun rızkını temin etmelerine vesile olmak kadar güzel bir şey yok. O anlamda İŞKUR Genel Müdürlüğümüzün ve İl Müdürlüğümüzün yaptığı işler her türlü takdirin fevkinde. Aydın'da ben çalışmak istiyorum diye herkese Allah'ın izniyle iş var. Çalışmak isteyenlerle, çalıştırmak isteyenleri senkronize bir şekilde buluşturabilmek bir marifet. İŞKUR İl Müdürlüğümüz geçtiğimiz yıl 25 bin kişiye iş vermiş, bu güzel bir şey. Çalışmak isteyen arkadaşlarımızın, işgücü piyasasının talep ettiği vasıfları nitelikleri taşıması önemli. Bunu sağlamak için de devletin diğer kurumları ile senkronizeyi sağlayarak, talep ve arzı buluşturmamız lazım” dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılarak, stantlar gezildi.