TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Aydın'da ithalat ve ihracat arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artarak 70 milyon 413 bin dolar, ithalat ise yüzde 72,6 artarak 21 milyon 934 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25. il olurken ithalatta ise 30. sırada yer aldı.

"İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2020 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 73,21 ile 51 milyon 552 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 16,34 ile 11 milyon 506 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 10,44 ile 7 milyon 354 bin dolar oldu.

"İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2020 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 85,98 ile 18 milyon 859 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 12,04 ile 2 milyon 641 bin dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,96 ile 430 bin dolar oldu.

" En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu"

Aydın'dan, 2020 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 196 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 7 milyon 15 bin dolar ile İspanya ve 5 milyon 808 bin dolar ile ABD izledi.

"En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu"

Aydın'a, 2020 yılı Aralık ayında en fazla ithalat Çin'den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat

5 milyon 927 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 2 milyon 334 bin dolar ile Brezilya ve 2 milyon 285 bin dolar ile Almanya izledi.