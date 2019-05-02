Aydın'da ‘İzle, Dokun, Öğren' temalı serginin açılışı yapıldı

Aydın'da faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ürünler düzenlenen sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 17 Halk Eğitim Merkezi, bir Mesleki Eğitim Merkezi ve beş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kursiyerleri ve öğrencilerin sene boyunca yapmış oldukları eserler görücüye çıktı. ‘İzle, Dokun, Öğren' temalı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Hünüp programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Söke Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi folklor gösterisini sundu. Programda Söke Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Yasemin Çandır, Dedem Korkut isimli türküyü seslendirdi. Program protokol tarafından stantların gezilmesi ile son buldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Hünüp programda yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezlerinden yaklaşık 170 bin kursiyerin faydalandığını ifade ederek, “17 ilçemizde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezlerimiz örgün eğitim dışında kalan vatandaşlarımız için, değişik alanlarda kurslar açarak meslek edinme, bir takım yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak son bir yıl içerisinde yaklaşık 17 ilçemizde 700'e yakın kurs açılmış ve bu kurslara yaklaşık 70 bin erkek ve 100 bin bayan olmak üzere toplam 170 bin kursiyerimiz katılmıştır. Bu kurslar daha çok okuma yazma, dil, müzik, sanat, spor alanlarında mesleki eğitimle ilgili verilen kurslardır. Bugün de burada 17 ilçemiz bir mesleki eğitim merkezimiz ve 5 Mesleki Teknik Anadolu lisemizin hazırlamış olduğu etkinliğin açılışını yaptık. Sergileri gezerken bizzat kendimiz izleyerek, dokunarak bizlerde bir şeyler öğrenmeye bir şeyler yapmaya çalışacağız” dedi.