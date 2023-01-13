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Aydın'da Jandarma 4 aranan şahsı yakaladı

Aydın’da jandarma ekipleri İncirliova ve Köşk ilçelerinde 4 aranan şahsı yakaladı.

Aydın'da jandarma ekipleri İncirliova ve Köşk ilçelerinde 4 aranan şahsı yakaladı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde İncirliova Erbeyli Mahallesi'nde 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.O. ve “ Dolandırıcılık” suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli şahıslar yakalandı. Köşk Başçayır Mahallesi'nde “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan aranan ve hakkında ayrı dosyadan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs ile Koçak Mahallesi'nde “ Tehdit” suçundan aranan ve hakkında ayrı dosyadan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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