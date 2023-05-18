Aydın'da jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans' projesi çerçevesinde ekipler; Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi, Sultanhisar ilçesi Kavaklı ve Çay Mahallelerinde bulunan bir işletmede ve seralarda çalışan kadın vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması ile erkek vatandaşlara da 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı.