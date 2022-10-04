Aydın'da jandarma ekipleri göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'huzurlu sokaklar ve terör suçları' denetimleri çerçevesinde 38 şahıs yakalanırken, 57 araç sürücüsüne ise trafik yönünden 24 bin 469 lira para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından görev ve sorumluluk alanında bulunan sokak ve iş yerlerinde denetimler aralıksız olarak sürüyor. Gerçekleştirilen 'huzurlu sokaklar ve terör suçları' denetimleri çerçevesinde 255 işyeri denetlendi. Denetimlerde; 5 bin 56 şahıs sorgulanırken, 38 şahıs yakalandı, 2 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 2 bin 296 araç sorgulandı. 57 araç sürücüsüne değişik maddelerden 24 bin 469 TL trafik para cezası uygulandı. 11 araç trafikten men edildi.