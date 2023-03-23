Aydın'da jandarma ekipleri 'Orman Haftası' sebebiyle vatandaşı bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri Milli Park'a gelen ziyaretçileri, 'Jandarmadan Orman Haftası Sebebiyle Farkındalık' faaliyeti çerçevesinde bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından düzenlenen Kuşadası İlçesi Dilek Yarımadası Milli Parkında stant açılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Milli parka ziyarete gelen 152 vatandaşa Orman Haftası'nın anlamı ve önemi belirtilerek, ormanların korunması ve orman yangınlarına karşı uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Faaliyette kadın vatandaşlara KADES uygulaması, erkek vatandaşlara ise 'kadına el kalkamaz mottosuyla' ile broşür dağıtılırken, çocuklara da 'Jandarma Çocuk Dergisi' dağıtıldı.