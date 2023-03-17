Aydın'da jandarma ekipleri şehitleri unutmadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Şehit Jandarma Komando Er Ümit Kirez ile şehit Jandarma Asteğmen Ahmet Akdeniz'i, ölüm yıl dönümlerinde unutmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 2004 yılında Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Komando Er Ümit Kirez ile 1992 yılında Tunceli'de şehit düşen Jandarma Asteğmen Ahmet Akdeniz'i ölüm yıldönümlerinde unutmadı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi ve İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.