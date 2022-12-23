Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Germencik ilçesi Alangülü Mahallesi'nde B.K. (19), Söke ilçesinde Özbaşı Mahallesi'nde M.Y. (36), M.G. (36) ve Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde Ö.B. (31) ile M.S. (21) isimli şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.