Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından şüphelenilen 3 şahsın yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Işıklı Mahallesi'nde park halindeki araç içerisinde bulunan F.K ve B.K isimli şüpheli şahısların yapılan aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca, Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan F.A isimli şüphelinin üzerinde de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor..