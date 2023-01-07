Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Dalama-Karahayıt Mahallesi'nde devriyesi esnasında park halinde bulunan bir araç içerisinde bulunan Ş.N. isimli şüphelinin üzerinde 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 25 cm uzunluğunda silikon, 1 adet cam boru, 1 adet silikon kaplı şeffaf boru ele geçirildi. Öte yandan, Efeler ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan bir otobüste uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada M.C. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin sevk edildiği sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.