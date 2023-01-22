Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarda Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen E.E. ve H.T. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.