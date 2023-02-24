Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi'nde ihbar edilen adli bir olaya jandarma devriyesi tarafından müdahale edildi. S.Ö. ve L.G. isimli şüphelilerin ikametinde 75 gram esrar ve Nazilli ilçesinde İ.T. isimli şüpheli şahsa yönelik yapılan aramalarda 64 gram esrar olmak üzere toplam 139 gram esrar ele geçirildi. Öte yandan Söke, Didim, Koçarlı ve Germencik ilçelerinde icra edilen devriyeler esnasında K.D., M.Ç., O.K. ile H.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçidi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.