Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; Söke, Nazilli ve Germencik ilçesinde icra edilen devriyeler esnasında 9 şüpheli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kuruluşuna sevk edilen şüphelilerden 8'inin yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.